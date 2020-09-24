У берегов Дании столкнулись торговое судно и российский военный корабль

Торговое судно "Ледяная роза" и российский военный корабль столкнулись в южной части пролива Саунд недалеко от Дании.

Об этом сообщила пресс-служба ВС Дании.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, грузовое судно под флагом Маршалловых островов направлялось из Санкт-Петербурга в Гетеборг в Швеции. В настоящее время оно стоит на якоре в проливе Саунд, а поблизости находятся датские и шведские патрульные катера.

Датские военные заявили, что не позволят "Ледяной Розе" продолжать путь, пока не будет обеспечена ее мореходность.

В Балтфлоте рассказали, что

столкновение произошло при плохой видимости, никто из российских моряков не пострадал, корпус малого противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии.

Сейчас "Казанец" своим ходом возвращается в Балтийск.