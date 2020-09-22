Перевозчика наркотиков приговорили к 10 годам колонии

В Тюмени перевозчика наркотиков приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленника задержали на тюменском вокзале. Житель Тывы прибыл поездом "Абакан-Москва", при досмотре у него обнаружили 154 грамма гашиша.

В отношении преступника правоохранители возбудили уголовное дело, он был заключён под стражу. В результате расследования вина мужчины была полностью доказан и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Калининский районный суд города Тюмени признал молодого человека виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.