На Кубани злоумышленники пытались заказать убийство религиозного деятеля.
Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники получили информацию, что 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя гражданка одной из сопредельных республик, позиционирующие себя как активисты неофициального движения "Граждане СССР", ищут киллера для убийства лидера одной из религиозных общин Краснодара. В качестве вознаграждения заказчики убийства предлагали высокий статус в своём сообществе.
В роли киллера выступил оперативник, которому злоумышленники выдали монтажный нож, медицинскую маску и чулок для конспирации.
Правоохранители изготовили постановочные фото с места "убийства", оперативник передал их и личные вещи религиозного деятеля заказчикам преступления, после чего они передали ему документ о назначении его на ответственный пост в движении. В этот момент преступники были задержаны.
Следственные органы региона возбудили уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу.
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