В Югре молодой человек и девушка занимались организацией "закладок"

Молодого человека и девушку задержали в лесу во время создания тайников — "закладок" с наркотиками.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе личного досмотра у парня изъяли 980 граммов наркотика синтетического происхождения, у девушки — 0,2 грамма запрещённого вещества.

По месту жительства молодых людей изъяли еще более полкило наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Также правоохранители изъяли упаковочный материал, весы, изоленту и прочие предметы, которые могут служить доказательствами в деле.

Злоумышленники пояснили, что распространяли наркотики путём изготовления "закладок".

В настоящее время подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.