В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч

"Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из организации", — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москва, подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

В сентябре прошлого года в полицию с заявлением обратился генеральный директор одной из организаций, расположенных в Берсеневском переулке. Мужчина сообщил, что из служебного помещения были похищены 315 тысяч рублей, а также переносной компьютерный жесткий диск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемого — 31-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник ранее работал в данной организации администратором. Похищенными денежными средствами и имуществом он распорядился по своему усмотрению.

Следствием возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.