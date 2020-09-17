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Иностранец пытался продавать наркотики через закладки в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали иностранца, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Иностранец пытался продавать наркотики через закладки в Подмосковье

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, правоохранители воспользовались оперативной информацией и задержали на Каширском шоссе 24-летнего гражданина ближнего зарубежья. У него были изъяты 97 свёртков с порошком светлого цвета. На тот момент молодой человек уже успел сделать две закладки, из тайников оперативники также изъяли свёртки с аналогичным веществом.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли шесть свёртков из фольги, пакет с неизвестным порошком, упаковочный материал и электронные весы. Всего было обнаружено и изъято более 100 свёртков общей массой около 500 грамм.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженный у подозреваемого порошок оказался героином.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу.

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