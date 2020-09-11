В Петербурге полиция задерживает уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге массово задерживают уличных музыкантов. С начала месяца произошло не менее двух десятков таких задержаний.

Как сообщает портал zaks. ru, некоторых музыкантов привлекают к административной ответственности, вменяя им самовольное использование земельного участка и самоуправство.

Правоохранители поясняют, что с начала месяца получили 24 жалобы на действия уличных музыкантов. Граждане недовольны громкой музыкой, а также проблемами для движения пешеходов, которые те создают. Кроме того, уличные артисты зачастую не согласовывают свои выступления с администрацией района, в котором выступают.

В марте текущего года один из депутатов питерского Заксобрания внес на рассмотрение законопроект, согласно которому для выступлений уличных музыкантов отводились бы специальные места, а все выступления предполагалось согласовывать с администрацией. Однако законопроект не прошёл даже первую стадию рассмотрения.