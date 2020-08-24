Турецкая провинция на Черноморском побережье затоплена

Сильный ливень обрушился на северо-восточную турецкую провинцию Гиресун и вызвал внезапное наводнение в ночь воскресенья.

Катастрофа унесла по меньшей мере четыре жизни, а 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По информации Сулеймана Сойлу, министра МВД Турции, стихия унесла по меньшей мере четыре жизни, среди погибших сотрудник Службы безопасности и трое гражданских лиц. 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Karadeniz’de ve #giresun’da oluşan ağır sağanak sonrası şehir sele teslim oldu. pic.twitter.com/vW7cq2jond — Doğu Karadeniz Haber Ajansı (@DoguKaradenizHA) August 22, 2020

Как сообщается, наводнение обрушилось на горную прибрежную провинцию рано утром в воскресенье. Причина - ливень в центральной части Гиресуна. Уровень воды быстро поднялся по меньшей мере на один метр, затопив некоторые районы и вызвав оползни.

Son Dakika: ⚠️ Giresun'un Dereli ilçesinde sel meydana geldi. Çok sayıda araç sel suyuna kapıldı. İşte korkutucu o anlar... pic.twitter.com/jhrxvtDckV — Hava Forum (@HavaForum) August 22, 2020

Как сообщают местные власти, значительный ущерб причинен стихией в разных частях провинции:

дороги и дома были повреждены оползнями, а транспортные средства были сметены бушующей водой или погребены под грязью и щебнем.

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