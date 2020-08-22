В Тюменской области в ДТП погибла четырехлетняя девочка

В Тюменской области в ДТП погибла четырехлетняя девочка. Столкнулись на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск автомобили Nissan X-Trail и GEELY.

Еще шесть человек получили травмы различной тяжести, среди которых 53-летняя женщина, виновница ДТП, которая за рулем Nissan сделала неграмотный маневр на мокрой дороге, и 15-летняя пассажирка.

По данным ведомства, ребенок на момент аварии находился в автокресле.