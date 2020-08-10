Количество пострадавших от взрыва в Волгограде увеличилось до 12

На одной из АЗС в Волгограде произошёл мощный взрыв. В результате пострадали 12 человек, сообщает V1.ru.

Происшествие произошло утром в Тракторозавдоском районе города. Взрыв по предварительным данным произошёл, когда цистерна с газом заполняла резервуар на заправке.

Сначала начался пожар, на место через несколько минут прибыли сотрудники МЧС. Спустя некоторое время произошёл взрыв.

В результате пострадали сотрудники МЧС, прохожие и автомобилисты. Водителя цистерны с газом пока найти не удалось.

Пострадавшие на заправке в Волгогрдае