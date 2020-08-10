Количество пострадавших от взрыва в Волгограде увеличилось до 12
На одной из АЗС в Волгограде произошёл мощный взрыв. В результате пострадали 12 человек, сообщает V1.ru.
Происшествие произошло утром в Тракторозавдоском районе города. Взрыв по предварительным данным произошёл, когда цистерна с газом заполняла резервуар на заправке.
Сначала начался пожар, на место через несколько минут прибыли сотрудники МЧС. Спустя некоторое время произошёл взрыв.
В результате пострадали сотрудники МЧС, прохожие и автомобилисты. Водителя цистерны с газом пока найти не удалось.
Пострадавшие на заправке в Волгогрдае
- Мужчина, 42 года, ожог. Сотрудник МЧС. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 30 лет, ожог. Сотрудник МЧС. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 30 лет, ожог. Сотрудник МЧС. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 30 лет. Ожог. Сотрудник МЧС. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 41 год, термический ожог. Отказ от госпитализации.
- Мужчина, 57 лет, ожог. Доставлен в больницу № 25.
- Женщина, 45 лет, ожоги. Доставлена в больницу № 25.
- Мужчина, 61 год, ожоги. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 50 лет, ожоги. Доставлен в больницу № 25.
- Мужчина, 53 года, прохожий. Ожоги. Доставлен в больницу № 15.
- Подросток, 15 лет, ожоги. Отказ от госпитализации.
- Женщина, 46 лет. Ожоги. Доставлена в больницу № 25.