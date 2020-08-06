Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Mash со ссылкой на пресс-секретаря монастыря Всеволода Могучева.
Сообщается, что у пятнадцатилетней девочки был диагностирован рак 4 степени. Так как врачи не могли уже ничем помочь, она была отправлена в монастырь, чтобы получать "поддержку исповедью".
На канале храма 23 июня появилось видео, где семья из Кузбасса рассказывает, как приехала в феврале 2020 года в Среднеуральский женский монастырь, чтобы батюшка помог девочке справиться с опухолью мозга.
"Ездили к специалистам. Но они говорили, что ничего сделать не могут, заболевание серьезное. Хорошие люди мне подсказали, что существует Среднеуральский женский монастырь", — рассказывала мама девочки.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.