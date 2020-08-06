Девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре

Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Mash со ссылкой на пресс-секретаря монастыря Всеволода Могучева.

Сообщается, что у пятнадцатилетней девочки был диагностирован рак 4 степени. Так как врачи не могли уже ничем помочь, она была отправлена в монастырь, чтобы получать "поддержку исповедью".

На канале храма 23 июня появилось видео, где семья из Кузбасса рассказывает, как приехала в феврале 2020 года в Среднеуральский женский монастырь, чтобы батюшка помог девочке справиться с опухолью мозга.