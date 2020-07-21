Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами

УАЗ с туристами, который был незаконно переоборудован для перевозки пассажиров, опрокинулся на трассе под Анапой. Обошлось без жертв.

Об этом сообщила представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.