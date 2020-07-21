УАЗ с туристами, который был незаконно переоборудован для перевозки пассажиров, опрокинулся на трассе под Анапой. Обошлось без жертв.
Об этом сообщила представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.
"Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД… Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет", - пояснила Завадская.
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