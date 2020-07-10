В Башкирии грабители жестоко расправились со 100-летним ветераном

Следственный комитет по Республике Башкирия возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "разбой" из-за жестокой расправы над 100-летним ветераном ВОВ. Происшествие произошло в Кигинском районе.

"В настоящее время с целью расследования дела создана следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата следственного управления, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики, возглавляемая заместителем руководителя следственного управления республики. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к его совершению", - сообщает СУСК по Башкортостану.

Пытали перед убийством

По сведениям СМИ, перед убийством ветерана пытали. Грабитель или группа грабителей затем оглушили дедушку тяжелым предметом, из-за чего он скончался.

Из квартиры были вынесены ценные вещи. Тело обнаружила соседка, которая пришла проведать ветерана.