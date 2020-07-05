Во время перестрелки в ночном клубе Южной Каролины погибли люди

Перестрелка в ночном клубе привела к гибели двоих человек.

Телеканал WYFF News рассказал об инциденте, произошедшем в одном из ночных клубов в Южной Каролине.

По информации телеканала, в ночь на воскресенье в клубе Lavish Lounge произошел конфликт между посетителями. В результате потасовки 12 человек получили ранения.

Шериф округа Гривилл уточнил, что в результате стрельбы двое человек скончались.