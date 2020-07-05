Перестрелка в ночном клубе привела к гибели двоих человек.
Телеканал WYFF News рассказал об инциденте, произошедшем в одном из ночных клубов в Южной Каролине.
По информации телеканала, в ночь на воскресенье в клубе Lavish Lounge произошел конфликт между посетителями. В результате потасовки 12 человек получили ранения.
Шериф округа Гривилл уточнил, что в результате стрельбы двое человек скончались.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.