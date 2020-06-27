Гендиректор "Пионера" покончил жизнь самоубийством

Генеральный директор компаний "Пионер" найден мертвым в своем же офисе.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что рядом с телом Андрея Грудина обнаружена записка. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.