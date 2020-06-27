Генеральный директор компаний "Пионер" найден мертвым в своем же офисе.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о том, что рядом с телом Андрея Грудина обнаружена записка. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.
"На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", — сказал собеседник агентства.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.