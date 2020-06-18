Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге

Две школьницы опубликовали в сети TikTok видео своего танца в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге. Запись быстро разлетелась по Интернету.

На видео девушки танцуют на фоне мемориальной стелы и георгиевских лент. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщает "Подъём".

Инциденты с Вечным огнём

В последнее время инциденту у мемориалов в России происходят всё чаще. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мужчине, лежавшем в чаше Вечного огня в Нижнем Новгороде.

В Санкт-Петербурге Вечный огонь залили газировкой, а в Туле школьники жарили на мемориале картошку и сожгли венки.