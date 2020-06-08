Полиция города Артема в Приморье задержала неизвестного мужчину, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания", — приводит РИА "Новости" слова Ирины Сыровой, начальника отдела информации управления МВД по Приморью.
В Интернете ранее было размещено видео, на котором видно, как в чаше Вечного огня лежит мужчина. Он упирался ногами в звезду мемориала.
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