В сообщении администрации уезда Вэньлин сообщается о двенадцати жертвах взрыва автоцистерны на скоростной трассе около провинции Чжэцзян.

"По состоянию на 23.00 по местному времени (18.00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей, 10 из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек", — говорится в сообщении.