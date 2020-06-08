За неделю в России потушено 194 лесных пожара, активны еще 22

С 1 по 7 июня в России было ликвидировано 194 лесных пожара в 35 регионах. Общая площадь, которая была затронута огнём, составила 15 759 га, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Наиболее затронутыми пожарами оказались следующие регионы:

Ленинградская область;

Челябинская область;

Республика Саха (Якутия);

Хабаровский край;

Амурская область;

Курганская область;

Республика Бурятия;

Омская область;

Республика Карелия;

Ханты-Мансийский АО.

В ведомстве отметили, что основная причина пожаров — человеческий фактор, а 39 возгораний произошло из-за грозы.