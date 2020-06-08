С 1 по 7 июня в России было ликвидировано 194 лесных пожара в 35 регионах. Общая площадь, которая была затронута огнём, составила 15 759 га, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
Наиболее затронутыми пожарами оказались следующие регионы:
В ведомстве отметили, что основная причина пожаров — человеческий фактор, а 39 возгораний произошло из-за грозы.
"По ситуации на 00:00 мск 08.06.2020, проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров в семи регионах России на площади, пройденной огнем, 7 022 га", — говорится в сообщении Авиалесоохраны.
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