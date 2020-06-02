В Вологодской области изъяли десять килограммов наркотиков

В Череповце суд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которых обвиняют в продаже наркотиков и организации преступного сообщества.

Молодые люди создали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Оплату принимали на электронные кошельки, после чего покупателю отправляли фото и координаты закладки с наркотиком.

"С целью сокрытия противоправной деятельности организаторы неукоснительно соблюдали меры предосторожности и строгой конспирации. Закладки с запрещенными к обороту на территории Российской Федерации веществами организаторы распространяли в Вологодской и Мурманской областях, а также на территории республики Карелия. Проделывали они это дистанционным способом, исключая прямой контакт с конечными потребителями", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Также в интернете преступники развели активную деятельность по привлечению работников, которые за вознаграждение должны были раскладывать наркотики по тайникам.

В общей сложности из тайников в трех регионах России оперативники извлекли порядка 10 килограммов синтетических наркотиков.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Тверской области на дачном участке местного жителя обнаружили настоящую наркоплантацию.