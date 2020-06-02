Полицейские нашли наркоплантацию в Тверской области

Сотрудникам полиции в Тверской области поступила оперативная информация о том, что местный житель у себя на даче выращивает наркосодержащие растения.

"В ходе проведения спецоперации оперативники обнаружили потайную оранжерею, где подозреваемый выращивал коноплю. Она представляла собой палатку-теплицу, в которой в большом количестве произрастали наркосодержащие растения. Чтобы повысить урожайность и сократить срок созревания конопли, подозреваемый оборудовал комнату системами вентиляции, орошения и освещения", — сообщили в региональном ГУ МВД.

На месте было изъято более 340 кустов конопли. По словам хозяина участка, растения он выращивал для личного употребления.

В отношении 48-летнего ранее судимого жителя города Калязина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ему грозить, — до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ульяновской области к длительным срокам заключения приговорили участников наркосообщества, у которых изъяли 12 килограммов запрещенных веществ.