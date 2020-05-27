Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.
Она занималась продажей таблеток для похудения, в составе которых было вещество сибутрамин, производное амфетамина.
"В ходе обыска по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты коробки с упаковками таблеток для снижения веса, подготовленные для дальнейшего сбыта. Согласно заключению экспертов, изъятые препараты для похудения содержат в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Общий вес запрещенных препаратов превысил четыре килограмма.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта.
Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жительница Астрахани организовала контрабанду и торговлю подобных средств для похудения, содержащих сибутрамин.
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"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
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