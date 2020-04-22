Жительницу Астрахани будут судить за таблетки для похудения

Жительница Астрахани организовала торговлю препаратами для похудения, в составе которых находились сильнодействующие вещества, запрещенные к обороту на территории России.

Как выяснилось в ходе следствия, 54-летняя женщина заказала в интернете для последующей перепродажи средства для похудения. В составе этих медицинских препаратов содержалось вещество "сибутрамин" — сильнодействующее средство, свободный оборот которого запрещен в РФ.

Заказ она оформила в Казахстане, а посылку получила в России, таким образом, незаконно организовав переправку препаратов через границу.

"По прибытии в пункт назначения международного почтового отправления, фигурантка получила его и перевезла по месту своего жительства, где хранила в целях дальнейшего сбыта. Впоследствии она сбыла часть приобретённого ею препарата для похудения, содержащего в своем составе сильнодействующее средство, посредством почтового отправления на территории Российской Федерации", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В общей сложности оперативник изъяли у женщины 3,5 килограмма запрещенных препаратов.

Уголовное дело передано в суд, женщине может грозить до 8 лет лишения свободы.

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