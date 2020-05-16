Школьница Железногорска рассказала об изнасиловании

На одном из местных телевизионных каналов Железногорска юная школьница рассказала о причине своей беременности.

13 летняя девочка утверждала, что ждет ребенка от десятилетнего друга, но врачи и родители в этом очень сильно сомневались.

"Все результаты анализов показывают, что мальчик сам еще ребенок. У него тестостерона даже нет. Половое созревание не началось и начнется даже не завтра", — публично заявляла на ток-шоу врач-уролог.

Позже девочка раскрыла свою шокирующую тайну. По словам ученицы, ее изнасиловал старшеклассник местной школы.