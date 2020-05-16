На одном из местных телевизионных каналов Железногорска юная школьница рассказала о причине своей беременности.
13 летняя девочка утверждала, что ждет ребенка от десятилетнего друга, но врачи и родители в этом очень сильно сомневались.
"Все результаты анализов показывают, что мальчик сам еще ребенок. У него тестостерона даже нет. Половое созревание не началось и начнется даже не завтра", — публично заявляла на ток-шоу врач-уролог.
Позже девочка раскрыла свою шокирующую тайну. По словам ученицы, ее изнасиловал старшеклассник местной школы.
"Я об этом долгое время никому не говорила. Даже маме. Для меня это очень больная тема, и я долго не могла отойти от этого. Решила рассказать не из-за того, чтобы хейт в мой адрес прекратился, а хотя бы для тех, кому это интересно или кто волнуется за меня. Было изнасилование. Как все произошло — не могу поделиться, так как больно это вспоминать. Долгое время после того случая не могла ничего делать. Тому человеку 16 лет вроде. Он был очень толстым и высоким для своих лет", — призналась накануне Суднишникова.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.