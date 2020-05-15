Заведующая столовой после отравления школьников отделалась штрафом

В Республике Марий Эл вынесли приговор 36-летней заведующей производством столовой средней школы №2 Сернурского района, ее признали виновной в нарушении санитарных правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Следствием и судом установлено, что завпроизводством нарушала санитарно-эпидемиологические правила при приготовлении пищи и организации питания в столовой школы.

Все это привело к тому, что бактерии кишечной палочки оказались в составе готовых блюд и на посуде. В итоге нарушения обернулись массовым инфекционным заболеванием.

18 декабря 2019 года 75 школьников в возрасте от 7 до 16 лет и 28-летняя сотрудница после приема пищи получили пищевую токсикоинфекцию легкой степени тяжести.

"Поскольку подозреваемая ранее была не судима, впервые совершила преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, имущественного ущерба не причинено, тяжкие последствия не наступили, она возместила физический и моральный вред, решением суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ямало-Ненецком АО возбудили уголовное дело после смертельного отравления ребенка.