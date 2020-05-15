В Ямало-Ненецком АО ребенок насмерть отравился водкой

Сотрудники Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуют уголовное дело в отношении мужчины по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 14 мая 2020 года около шести часов утра в местную участковую больницу был доставлен 8-летний мальчик с признаками отравления.

Медицинские работники пытались спасти ребенка, но реанимационные мероприятия результатов не принесли, ребенок скончался.

"Следствием предварительно установлено, что накануне вечером несовершеннолетний, оставленный в квартире без присмотра родителей, употребил в значительном количестве водку, которую принес и оставил в легкодоступном месте его отец", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование с целью установления точных причин смерти ребенка, добавили в ведомстве.

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