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Источник Правда.Ру

Убийцу московского следователя суд отправил в психбольницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сергея Григорьева, который напал с ножом на сотрудника Следственного комитета, направили на принудительное решение.

Мосгорсуд признал невменяемым жителя Санкт-Петербурга, который осенью прошлого года убил полковника СК РФ. Об отправке обвиняемого на принудительное лечение суд просило также и обвинение.

"В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость. С учетом указанных обстоятельств судом вынесено постановление о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, что в начале октября 2019 года, Григорьев напал на полковника СК РФ Владислава Капустина возле проходной центрального здания Следственного комитета в Москве и нанес ему один удар ножом.

Через некоторое время следователь скончался в реанимации, а задержанный, как оказалось, уже давно стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, суд снова перенес рассмотрение по существу дела историка Соколова из-за коронавируса.

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