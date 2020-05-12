В Бурятии проводят проверку по факту нападения на врачей скорой помощи

В Улан-Удэ мужчина с перцовым баллончиком напал на врачей скорой помощи.

В ходе доследственной проверки сотрудникам СК РФ в Республике Бурятия удалось выяснить, что инцидент произошел ночью 12 мая во дворе одного из домов по улице Моховой в Улан-Удэ.

Бригада скорой помощи в составе фельдшера, санитара и водителя выехала по вызову к больному. Во дворе к медработникам подошел мужчина, выгуливавший собаку, и спровоцировал конфликт.

"После этого он выхватил из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо сотрудника бригады, причинив одному из них химический ожог роговицы и лица. Пострадавшие работники при помощи "тревожной кнопки" вызвали сотрудников вневедомственной охраны", — сообщили в региональном СК РФ.

До прибытия охраны нападавший скрылся с места происшествия, а после из дома позвонил в полицию и пожаловался на медработников, которые якобы были в нетрезвом состоянии. Однако факты, указанные мужчиной, не подтвердились.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшествия. После чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Кировской области задержали двух хулиганов, избивших врачей скорой помощи.