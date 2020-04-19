Двоих мужчин, напавших на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке доставили в полицию, сообщает управление МВД по Кировской области.
В сети появилось видео, как неизвестные избивают сотрудников скорой помощи. Как рассказали в МВД по Кировской области, драка произошла в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля.
Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на врачей скорой помощи, прибывших на вызов, чтобы взять у жильцов дома мазки на коронавирус. Пьяным хулиганам это не понравилось.
"В ходе проверки нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей — 1985 и 1989 годов рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.
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