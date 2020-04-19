В Кировской области поймали мужчин, избивших врачей скорой помощи

Двоих мужчин, напавших на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке доставили в полицию, сообщает управление МВД по Кировской области.

В сети появилось видео, как неизвестные избивают сотрудников скорой помощи. Как рассказали в МВД по Кировской области, драка произошла в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля.

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на врачей скорой помощи, прибывших на вызов, чтобы взять у жильцов дома мазки на коронавирус. Пьяным хулиганам это не понравилось.