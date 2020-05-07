Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту необеспечения жильем 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Сотрудников ответственных за это социальных служб подозревают в халатности.
Предпосылкой для уголовного дела стали материалы местных СМИ, в которых сообщалось, что 94-летнему ветерану до сих пор приходится жить в неблагоустроенном бараке, поскольку власти не считают этот дом аварийным и квартиру фронтовику не дают.
"По данным следствия, неустановленные сотрудники администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в период с 2010 года по настоящее время не реагировали на неоднократные заявления ветерана Великой Отечественной войны 1926 года рождения, а также не исполняли предписания прокуратуры и решения суда, направленные на устранение недостатков", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Теперь следователи будут выяснять, кто конкретно в администрации игнорировал вопросы обеспечения жильем ветерана и нарушал тем самым его законные права.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о халатности на стройплощадке в Петербурге, где по факту обрушения строительных лесов СК возбудил уголовное дело.
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