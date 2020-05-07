СК возбудил дело по факту обрушения строительных лесов в Петербурге

Один человек погиб и пятеро попали в больницу после обрушения строительных лесов в Петербурге.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

"По данным следствия, утром 7 мая 2020 года в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной с высоты 10 этажа произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего упали вниз 6 рабочих. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, 5 человек доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как сообщают местные сми, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Погибший был гражданином Узбекистана.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, проводится изъятие необходимой документации.

Расследование уголовного дела продолжается.

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