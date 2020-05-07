В Москве бандиты отняли у бизнесмена 135 тысяч долларов

В Москве и Иркутске задержаны двое мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя.

"Установлено, что злоумышленники несколько недель вели наблюдение за бизнесменом, приезжая к месту его проживания на разных каршеринговых машинах. Дождавшись подходящего момента, они в спецодежде работников скорой помощи напали на мужчину в подъезде его дома. Подозреваемые распылили в сторону потерпевшего содержимое газового баллончика и несколько раз ударили по голове", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добычей разбойников стала сумка, в которой находились 135 тысяч долларов США и один миллион рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Москве, а его сообщника — в Иркутске.

В квартирах, где проживали задержанные, полицейские нашли форму сотрудника скорой помощи, а также револьвер с патронами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярске задержан влиятельный местный бизнесмен Анатолий Быков, его подозревают в организации двойного убийства.