Полиция выяснит обстоятельства массовой драки со стрельбой в Краснодаре

Массовая драка на парковке возле одного из жилых домов по улице Сормовская в Краснодаре, участниками которой стали не меньше двадцати человек, попала на камеры мобильных телефонов, а оттуда в соцсети.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, сообщения от жителей одного из домов по улице Сормовская поступили около часу ночи 4 мая. По крайней мере, два десятка человек устроили драку на парковке возле дома.

Видео, снятые жителями, попали в социальные сети. В какой-то момент за кадром звучат громкие хлопки, похожие на выстрелы.

"Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О наличии пострадавших не сообщается.

В настоящий момент полицейские занимаются установлением личностей нарушителей общественного порядка, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК завел еще одно уголовное дело на мужчину, напавшего на полицейского в Москве. Теперь уже за попытку убийства.