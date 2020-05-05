Массовая драка на парковке возле одного из жилых домов по улице Сормовская в Краснодаре, участниками которой стали не меньше двадцати человек, попала на камеры мобильных телефонов, а оттуда в соцсети.
Как сообщают в ГУ МВД по региону, сообщения от жителей одного из домов по улице Сормовская поступили около часу ночи 4 мая. По крайней мере, два десятка человек устроили драку на парковке возле дома.
Видео, снятые жителями, попали в социальные сети. В какой-то момент за кадром звучат громкие хлопки, похожие на выстрелы.
"Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
О наличии пострадавших не сообщается.
В настоящий момент полицейские занимаются установлением личностей нарушителей общественного порядка, — добавили в ведомстве.
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