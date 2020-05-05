Нападение на полицейского произошло 30 апреля возле жилого дома на улице Вешняковской в Москве.
Полицейский патрулировал территорию на предмет нарушений режима самоизоляции и остановил для проверки документов мужчину 1979 года рождения. Тот начал вести себя агрессивно и ударил сотрудника правоохранительных органов.
СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Однако в процессе расследования был установлен дополнительный эпизод преступной деятельности мужчины.
"Следствием установлено, что предшествующее нападению на сотрудника полиции событие произошло днём 30 апреля 2020 года в квартире жилого дома по улице Вешняковской в городе Москве, где указанный мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с ранее знакомым нанёс ему несколько колото-резаных ранений. Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в одну из столичных больниц", — сообщили в СК РФ.
По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело, теперь уже по статье о покушении на убийство.
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