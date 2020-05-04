Преподавателя краснодарского вуза задержали при получении взятки

Преподаватель физкультуры Кубанского аграрного университета вымогал у студентов деньги, угрожая отчислением.

Следственный комитет по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в отношении старшего преподавателя кафедры физвоспитания Кубанского государственного аграрного университета.

По версии следствия, в декабре 2019 года преподаватель университета решил получить взятку у студентов за успешную сдачу ими зачета по физкультуре. В противном случае учащимся были обещаны проблемы, вплоть до отчисления.

"Одной из студенток подозреваемый поручил собрать у учащихся денежные средства и впоследствии передать ему. О данном требовании девушка сообщила в органы следственного комитета. 25 декабря 2019 года фигурант, находясь в своем рабочем кабинете, встретился с заявителем и получил деньги в сумме свыше 120 тысяч рублей. В дальнейшем незаконные действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в ведомстве.

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