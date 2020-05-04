Трехлетний ребенок погиб в пожаре под Екатеринбургом

Один ребенок погиб и пострадали двое взрослых при пожаре в частном доме в поселке Арти в Свердловской области.

Пожар произошел в понедельник, 4 мая, около четырех часов дня. Загорелся частный дом на улице Иосса в поселке Арти под Екатеринбургом.

"В момент обнаружения пожара хозяева дома находились на придомовом участке, где занимались хозяйственными работами, в это время в доме спал их трехлетний сын. Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытое пламя не позволили войти в дом", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в пресс-службе, ребенка удалось вынести пожарным, которые приехали на вызов, но спасти его не удалось.

Также пострадали родители, пытавшиеся спасти сына, они получили ожоги и были госпитализированы.

Площадь возгорания составила порядка 90 квадратных метров. Двадцать бойцов МЧС и четыре единицы техники справились с пожаром меньше чем за 20 минут. Причины возгорания устанавливаются.

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