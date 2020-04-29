В Нижегородской области приезжие распилили банкомат и украли деньги

В полицию Нижегородской области поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в столовую, распилили банкомат, который там находился, и похитили из него около 800 тысяч рублей.

С места преступления злоумышленники скрылись на машине ГАЗель, которая, как оказалась, также числится в угоне.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на 438 км автодороги Москва — Уфа были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления — граждане республики Бошкортостан 1983, 1986 и 1990 годов рождения", — сообщили в региональном ГУ МВД.

У мужчин изъяли 567 тысяч рублей, травматический пистолет и шокер.

Угнанную машину также нашли — преступники бросили ее после кражи из банкомата.

В отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае будут судить мужчину, который взял в аренду шесть грузовиков, подал их и скрылся с деньгами.