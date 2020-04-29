Двух ярославских адвокатов обвиняют в серии преступлений

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении адвокатов адвокатской палаты Ярославской области.

Адвокатов Марину и Михаила Савельевых обвиняют в совершении четырех преступлений по статьям о мошенничестве в крупном размере и фальсификации доказательств по делу.

"По версии следствия, в период с 2012 года по 2013 год Савельевы обманным путем под предлогом оказания юридической помощи присвоили имущество пенсионерки на сумму более 2,5 млн рублей, а также, злоупотребляя доверием, под предлогом получения денежных средств в долг для развития предпринимательской деятельности похитили более 5,6 млн рублей у жителя города Москвы", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кроме того, Михаила Савельева обвиняют, что при рассмотрении гражданского дела в районном суде он в качестве доказательства предоставил сфальсифицированную расписку.

Следователями собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд, добавили в ведомстве.

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