ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских по всей стране

Подпольные оружейные мастерские действовали более чем в двадцати регионах России. Злоумышленники занимались восстановлением боевого оружия и изготовлением боеприпасов.

К деятельности подпольных оружейных мастерских были причастны жители 22 регионов России в том числе Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также ряда других областей.

В общей сложности закрыты семь подпольных мастерских по переделке оружия под боевое.

"В результате проведенных ФСБ и МВД России скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия - автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, а также 17 кг взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тыс. патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Подмосковье оперативники накрыли подпольную фабрику по производству поддельного шоколада.