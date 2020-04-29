По словам оперативников, контрафактный шоколад пользовался большим спросом. Подпольный цех работал в две смены на протяжении нескольких месяцев.
Незаконное производство располагалось на территории Деревни Ликино в Московской области.
"При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда. По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным оценкам, ущерб компании-правообладателю превысил 19 миллионов рублей.
В момент визита полицейских, на производстве трудились десять сотрудников без медицинских книжек. Выяснилось, что они работают в две смены на протяжении уже нескольких месяцев.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужих товарных знаков).
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Забайкалье огласили приговор одному из участников банды "Ключевские", на счету которого семь убийств.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.