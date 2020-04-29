В Подмосковье закрыли подпольный цех по производству шоколада

По словам оперативников, контрафактный шоколад пользовался большим спросом. Подпольный цех работал в две смены на протяжении нескольких месяцев.

Незаконное производство располагалось на территории Деревни Ликино в Московской области.

"При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тысяч единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда. По внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным оценкам, ущерб компании-правообладателю превысил 19 миллионов рублей.

В момент визита полицейских, на производстве трудились десять сотрудников без медицинских книжек. Выяснилось, что они работают в две смены на протяжении уже нескольких месяцев.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужих товарных знаков).

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Забайкалье огласили приговор одному из участников банды "Ключевские", на счету которого семь убийств.