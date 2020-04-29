Один из участников преступной группы получил 17 лет и 6 месяцев лишения свободы. И это с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку он решил сотрудничать со следствием.
Банда "Ключевские" бесчинствовала на территории Забайкалья в течение 1995-2005 годов.
Преступники действовали с особой жестокостью, совершали вооруженные нападения для укрепления авторитета банды, устраняли конкурентов, контролировали ряд предпринимателей.
В ходе следствия с одним из преступников, Андреем Стрыжовым, которому инкриминировалось семь убийств, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний его дело было выделено в отдельное производство и назначено более мягкое наказание.
"В результате содействия Стрыжова ранее шестеро оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад. Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, суд назначил Стрыжову наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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