В Забайкалье огласили приговор участнику банды “Ключевские”

Один из участников преступной группы получил 17 лет и 6 месяцев лишения свободы. И это с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку он решил сотрудничать со следствием.

Банда "Ключевские" бесчинствовала на территории Забайкалья в течение 1995-2005 годов.

Преступники действовали с особой жестокостью, совершали вооруженные нападения для укрепления авторитета банды, устраняли конкурентов, контролировали ряд предпринимателей.

Также бандиты активно продвигали своих ставленников в органы местной власти для защиты собственных интересов

В ходе следствия с одним из преступников, Андреем Стрыжовым, которому инкриминировалось семь убийств, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний его дело было выделено в отдельное производство и назначено более мягкое наказание.

"В результате содействия Стрыжова ранее шестеро оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад. Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, суд назначил Стрыжову наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сотрудниками полиции и ФСБ перекрыт канал контрабанды из России в Германию, по которому вывозились тонны драгоценных металлов.