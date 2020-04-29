Сотрудники ФСБ и полиции пресекли попытку контрабанды в Германию груза драгоценных металлов на сумму порядка 200 миллионов рублей.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в состав преступной группы, которая занималась контрабандой драгоценных металлов, входили граждане Литвы и России.
"ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Ранее на российско-белорусской границе в Смоленской области был остановлен грузовик, в котором был обнаружен 21 мешок типа "биг-бэг". В мешках находились перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, стоимостью не менее 200 миллионов рублей.
Также в офисах и на складах лиц, причастных к контрабанде, изъяли более 162 кг материалов, содержащих драгметаллы и еще 700 кг перемолотых автокатализаторов.
Также найдены крупные суммы наличных денег в том числе и в иностранной валюте, — добавили в ведомстве.
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