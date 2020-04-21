Руководство кадастровой палаты Ленобласти будут судить за махинации

Легким движением руки чиновники изменили стоимость принадлежавшего им земельного участка в десятки раз.

В Ленинградской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора местной федеральной кадастровой палаты и двух его подчиненных. Все они обвиняются в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2016 году бывшие должностные лица незаконно на подставное лицо купили земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области. Затем был изготовлен межевой план, в который внесли недостоверные сведения.

Так, участок, стоивший 340 тысяч рублей, стал стоить в десятки раз дороже

"В план были внесены недостоверные сведения о расположении данного участка на территории земель населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области, вместо фактического расположения его на землях сельскохозяйственного назначения, что значительно увеличило рыночную стоимость участка до 25 млн 300 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В настоящее время собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

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