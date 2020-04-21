СК заочно арестовал обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Вор в законе Вячеслав Иваньков по кличке "Япончик" был убит летом 2009 года. По ходатайству СК России суд заочно избрал меру пресечения очередному обвиняемому по этому громкому делу.

Согласно решению суда, одному из фигурантов дела, Илье Симонии, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

В настоящий момент он объявлен в международный розыск

"По данным следствия, Симония является организатором убийства Вячеслава Иванькова, совершенного 28 июля 2009 года. Иваньков был расстрелян на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в городе Москве. Преступление не удалось раскрыть "по горячим следам", поскольку соучастники использовали различные средства и методы конспирации", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Однако постепенно ряд соучастников этого убийства удалось установить — это неоднократно судимый Каха Газзаев, а также Муртаз Шадания.

Газзаев с 2017 года уже отбывает срок в колонии, Шадании также предъявлено обвинение.

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