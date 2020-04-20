В Тверской области изъяли крупную партию наркотиков

Двоих жителей Ржева задержали в Тверской области по подозрению в продаже наркотиков. У них нашли более 100 граммов метилэфедрона.

В качестве подозреваемых по делу проходят двое мужчин 1985 и 1994 года рождения, оба жители Ржева и оба раннее судимые.

"В результате обыска в квартире по месту жительства у мужчин полицейские обнаружили и изъяли порошкообразное вещество. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, метилэфедроном, массой 114,53 грамма, что относится к крупному размеру", — пояснили в региональном ГУ МВД.

По версии оперативников, задержанные намеревались продавать наркотик на территории Тверской области с помощью "закладок".

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и продажи наркотиков. Дожидаться окончания расследования оба фигуранта будут в СИЗО.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, добавили в ведомстве.

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