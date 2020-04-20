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Источник Правда.Ру

В Кабардино-Балкарии похищали деньги при ремонте автодороги

Происшествия » Человеческий фактор

При выполнении капитального ремонта автодороги в Кабардино-Балкарии подрядчики предоставили подложные документы об объемах выполненных работ на 23 миллиона рублей.

Сотрудники Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике расследуют уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

Как рассказали в СК РФ, в сентябре 2014 года между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и строительной компанией был заключен контракт на капремонт автодороги "Прохладный — Советская".

Компания наняла субподрядчика и приступила к работе, но в процессе строители решили подделать документы и взять от государства больше денег, чем было положено.

"Министерству транспорта и дорожного хозяйства представили официальные документы с включенными в них заведомо ложными сведениями о стоимости и объемах выполненных работ на сумму 23 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Чтобы получить оплату, документы должны были подписать чиновники, что они и сделали. И с данным фактом тоже будут разбираться следователи.

"Должностные лица, сознавая, что подрядные организации не выполнили указанные работы, подписали представленные документы, на основании которых на счета организаций были необоснованно перечислены денежные средства", — добавили в ведомстве.

Следствию предстоит установить реальный объем и стоимость проведенных работ. Также будут приняты меры по возмещению в бюджет похищенных средств, пообещали в Следственном комитете.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании группы "теневых коллекторов", чья деятельность больше напоминала разбой.

Темы мошенничество кабардино-балкария следственный комитет
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