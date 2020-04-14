Жительница Москвы продала чужой сахар на 11 миллионов рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело против жительницы Москвы. Ее обвиняют в крупной растрате.

По версии следствия, еще в 2006 году обвиняемая учредила и возглавила юридическое лицо, основным видом деятельности которого являлась торговля сахаром и кондитерскими изделиями.

В ноябре 2013 года между организацией, возглавляемой обвиняемой, и другим предприятием был заключен договор хранения сахара массой более 537 тонн.

"В период с ноября 2013 года по апрель 2014 года обвиняемая давала подчиненным ей сотрудникам распоряжения о реализации переданного для хранения сахара, а собственнику продукции сообщала ложную информацию о сохранности вверенного имущества", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По оценкам экспертов, общая стоимость растраченного чужого имущества превысила 11,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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