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Источник Правда.Ру

Из России в Казахстан пытались вывезти партию медицинских масок

Происшествия

Челябинские таможенники остановили на границе с Казахстаном груз с медицинскими перчатками, масками и антисептиком. Между тем в России с марта 2020 года действуют временные ограничения на вывоз подобной продукции.

В Казахстан пытались переправить около 9,5 тысяч перчаток, более 40 литров антисептика, а также медицинские маски.

Груз был остановлен таможенниками на границе

"Незаконный вывоз нескольких партий медицинских товаров пресекли в начале апреля 2020 года сотрудники мобильной группы челябинской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области. В трех грузовых автомобилях были обнаружены 9,5 тысячи медицинских перчаток, более 40 литров антисептика, более тысячи противоаэрозольных полумасок и обычных тканевых масок, другие средства защиты", — сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

Груз следовал из Екатеринбурга в Алма-Ату и был задержан в пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области.

Весь товар был изъят, возбуждено дело об административном нарушении.

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Темы таможня коронавирус контрабанда
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