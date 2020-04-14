Теплицу с коноплей обнаружили полицейские в одном из домов Подмосковья

Оперативники не оценили усилия двух жителей Подмосковья по выращиванию конопли в домашних условиях. У них изъяли оборудование, удобрения и 56 кустов наркосодержащего растения.

Сотрудниками полиции в Московской области задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет, подозреваемых в незаконном культивировании конопли.

"В ходе проверки полученной оперативной информации установлено, что злоумышленники организовали лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в специально арендованном доме в деревне Жабкино. Для создания парника они приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе обыска жилища в парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений. Результаты экспертизы показали, что эти растения — конопля.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры").

Оба подозреваемых пока находятся под подпиской о невыезде.

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