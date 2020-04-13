Главу района в Омской области обвиняют в хищениях

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против главы Седельниковского муниципального района Омской области. Он обвиняется в хищениях бюджетных денег путем мошенничества.

По версии следствия, в 2018 году между администрацией Седельниковского сельского поселения и коммерческой организацией, подконтрольной главе района, был заключен контракт на ремонт автомобильной дороги. Деньги были выделены из бюджета в рамках госпрограммы по развитию сельских территорий.

Ремонт дороги был проведен некачественно и с завышением стоимости

"Несмотря на это глава района, используя свое служебное положение, оказал воздействие на должностных лиц органов местного самоуправления, которые утвердили документацию об исполнении данного контракта. Таким способом глава муниципалитета похитил более 2,6 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Омска, на имущество обвиняемого наложен арест.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против сотрудницы мэрии Кисловодска, которую обвиняют в шести эпизодах мошенничества.